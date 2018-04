Bedumers nemen ‘Broezend’ afscheid van Bedum

In 2018 staan allerlei activiteiten op het programma waarbij wordt stilgestaan bij de opheffing van de gemeente Bedum per 1 januari 2019. De activiteiten vinden vooral plaats in juni, september en november.

De gemeente Bedum fuseert met De Marne, Eemsmond en Winsum in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Daarmee komt een einde aan ruim 200 jaar zelfstandigheid. Om daarbij stil te staan, heeft de gemeenteraad 75.000 euro uitgetrokken.

Het startschot voor ‘Bedum Broest!’ wordt in juni gegeven. Die maand staat in het teken van de sport. Naast traditionele evenementen als de Omloop van Bedum, het Beachvolleybaltoernooi, de Wandelvierdaagse en het Bedrijvenvoetbaltoernooi organiseren allerlei sportverenigingen clinics voor jong en oud. Dat gebeurt onder regie van het Huis voor de Sport Groningen. Geïnteresseerden voor die clinics kunnen zich via de website van de gemeente opgeven.

Verder wordt er gewerkt aan een ochtend voor vrijwilligers van alle sportverenigingen in de gemeente. Die festiviteit wordt gehouden in een grote tent op het Bedumer sportcomplex.

In september ‘broest’ Bedum ook de hele maand lang. Tijdens de Lichtweek, die een paar jaar geleden weer succesvol nieuw leven werd ingeblazen, zijn er tal van extra activiteiten. Zo kunnen belangstellenden ‘sjouwen deur Beemer gebouwen’; een activiteit die door de Loopgroep Bedum wordt georganiseerd. De Lichtweek, die van 8 tot en met 15 september wordt gehouden, wordt afgesloten met een foodtruckfestival met livemuziek. Op 8 september tijdens de nationale Open Monumentendag kunnen monumentale gebouwen in de gemeente worden bekeken.

In september wordt ook de traditionele Walfridusvoettocht gehouden; een wandelevenement dat honderden deelnemers uit het hele land trekt. Sluitstuk van de activiteiten in die maand is het culturele en culinaire festival ‘Mooi Bedum’ op 22 september. ‘Mooi Bedum’ is een coproductie van de Kulturele Kommissie Bedum en Colourfull Hogeland.

Muziek is de rode draad tijdens het festival ‘Bedum Broest!’op 3 november. Dan wordt in de Walfriduskerk in Bedum een compositie uitgevoerd waarin het leven en werk van de grondlegger van Bedum, de heilige Walfridus, centraal staat. In winkels en horecagelegenheden in en rond het centrum van Bedum is livemuziek te beluisteren. Hieraan doen tientallen Bedumer muzikanten en bands mee.

In Zuidwolde, Noordwolde en Onderdendam wordt ook stilgestaan bij het verdwijnen van de gemeente Bedum. In Zuidwolde werkt het plaatselijke oranjecomité aan een programma en in Onderdendam wordt het jaarlijkse Scheepsjoagen van een extra’tje voor de inwoners van het dorp voorzien. In juli wordt uitgebreid stilgestaan bij het 80-jarige bestaan van Plaatselijke Belang Noordwolde.

De Historische Vereniging gemeente Bedum en de Videoclub Bedum zijn ook bezig met activiteiten die het laatste zelfstandige jaar van Bedum luister moeten bijzetten.

“Ons uitgangspunt is dat de activiteiten ‘van onderen’ – uit de bevolking zelf – moeten komen”, zegt verantwoordelijk wethouder Johannes de Vries. “Activiteiten van Bedumers voor Bedumers. En buitenlui, natuurlijk. We zetten de gemeente dit jaar nog even heel stevig op de kaart.”

Meer informatie is te vinden op www.bedum.nl, onder ‘Plannen en projecten’. De informatie daar wordt regelmatig bijgewerkt.