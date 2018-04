Ruimte voor verbeelding in Baflo

In het Stol-Vennemahuis in Baflo staat de tijd al vele jaren stil. De ideale plek bedacht kunstenaar Harriët IJkema voor een expositie waar moderne kunst een verbinding aangaat met de omgeving.

Luit en Tonny Stol, broer en zus, woonden tot hun overlijden in het karakteristieke huis. Hun nalatenschap stelden ze ter beschikking voor dierenwelzijn en voor medische-, sociale- en kunstdoeleinden. Vandaar dat in het Stol-Vennemahuis ook af en toe kunstexposities plaatsvinden. “Maar als ik het hier straks heb ingericht hoop ik dat je juist niet heel erg het gevoel hebt dat je een expositie binnenwandelt”, zegt Harriët IJkema terwijl ze de verschillende vertrekken laat zien.

“Er zal wellicht een kimono op de rand van de bedstee liggen, er hangt een schilderij, er ligt een stapel tekeningen, en hier en daar dichtbundels. Kortom, je zult er van alles aantreffen wat er ook al zou kunnen liggen zonder dat ik ingegrepen heb. Toch kun je elk ding ook apart zien als kunstwerk, en dan heeft het kwaliteit genoeg, maar je kan het ook in een groter geheel bekijken en dan zie je dat alles er met een bedoeling staat. Alles staat in verbinding.”

Prikkelen

IJkema maakt veel abstract werk – onder meer schilderijen, tekeningen en objecten − en vindt het contrast met de oude inrichting van het huis erg interessant. “Per kamer zal ik een thema uitwerken. Een bepaalde kamer deed me qua sfeer heel erg denken aan het werk van de schilder Breitner. Daar ga ik dan verder op associëren en daar maak ik dan kunstwerken over.”

“In die kamer vind ik het dan interessant om daarbij ook subtiele verwijzingen te maken naar een kwestie die rondom Breitner speelt, namelijk: heeft hij slechts zijn modellen, de meisjes in kimono, geschilderd of is er meer tussen hen gebeurd?”

Zo kan vrijwel elk werk van IJkema vragen oproepen. Ook de onbeantwoordbare vraag wat kunst is gaat ze niet uit de weg. “Luit hield zich bezig met het verdelen van aardappels. Ik denk erover daar een werk bij te maken: een paar aardappels in een vitrinekastje. Maar is dat eigenlijk wel kunst? Ik hoop dat ik dat soort vragen los kan maken.”

IJkema legt uit dat ze niet een kunstenaar is die per se een boodschap wil overbrengen. Het is eerder dat ze mensen wil prikkelen na te denken over bepaalde vragen, onder andere rondom kunst. “Een discussie die binnen de kunst speelt is in hoeverre de kunstenaar vrij is om te tonen wat die wil tonen. Een van mijn werken is een verzameling kunstboeken die gaan over erotische kunst, maar dan gevouwen in rood folie. Dus je ziet wel waar de boeken over gaan maar je kunt absoluut de inhoud niet bekijken.”

Aandacht

“Daarmee bepaal ik al voor de toeschouwer: dit is eigenlijk niet geschikt voor jou. Dat is een heel irritante prikkel. Want is de kunst er niet juist om dingen open te breken? En waar ligt dan de grens?”

Het gebruik van rood folie komt terug in meerdere van haar werken. Dat is geen toeval. “Wanneer ik als kind door een rood kersenbonbon-papiertje keek, zag de wereld er even heel anders uit. Dat raken we als volwassenen heel erg kwijt, die waarneming in het hier en nu. Door zo’n bonbonpapiertje worden we teruggebracht naar de waarneming, naar de aandacht die je dan hebt. Voor mij staat aandacht voor kwaliteit.”

De expositie wordt als het aan IJkema ligt een niet al te stijve bedoening. Tijdens de opening op zondag 29 april zal er live pianomuziek klinken en de middag wordt geopend met een interessante lezing over abstracte kunst door Adriaan Keizer. “Ik wil niet dat het heel erg iets wordt van het met je handen op je rug kijken, maar juist dat mensen ook kunnen deelnemen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld aan de keukentafel met een gespreksleider discussiëren over pittige stellingen rondom kunst.”

Ongepolijst

Ook op andere fronten is het net even anders dan anders. “Op zolder maak ik letterlijk een deel van mijn eigen zolder na en daar mogen mensen dan in kijken. Je ziet dan puur hoe ik werk, en je ziet dan naast het plezier ook de frustratie. Dat is heel ongepolijst.”

“Mensen mogen dat dan ook daadwerkelijk aanraken, dat vind ik het leuke. Ook heb ik een soort ‘cash en carry’-principe: als je iets mooi vindt kun je het kopen en meenemen. Deze losse van manier van doen is een reactie op de kunstwereld die toch heel vaak als een spannend ervaren wordt.”

“Weet je, kunst gaat uiteindelijk gewoon over de inhoud en of het je aanspreekt en of het iets met je doet. Maar soms lijkt het meer te gaan om de wereld daaromheen dan over de kunst. Dat probeer ik een beetje te doorbreken.”

De opening van de expositie ‘Ruimte voor verbeelding ‘ is zondag 29 april om 14:00 uur. Meer informatie: www.harriet-ijkema.nl

Tekst: Arjen J. Zijlstra