Project Stolpersteine Bedum afgesloten met optreden Maarten Peters

BEDUM

De gedenktekens voor beide oorlogslachtoffers worden geplaatst nabij de Maranathakerk (Adema) en aan de Groningerweg nabij tankstation ’t Olierijck (Tempel) in aanwezigheid van nabestaanden en loco-burgemeester Menne van Dijk. Het betreft hier geen Stolpersteine, maar eigen ontwerpen van de werkgroep Stolper-steine gemeente Bedum. Militairen worden volgens Demnig, de bedenker vader van de Stolpersteine, geëerd doordat hun namen op het oorlogsmonument staan vermeld. Naast de plaatsing van gedenktekens voor genoemde oorlogslachtoffers wordt in Zuidwolde door burgemeester Erica van Lente een plaquette onthuld, die aan de muur van Moeke Vaatstra zal worden bevestigd. De plaquette herinnert aan de Razzia, die in Zuidwolde heeft plaatsgevonden op 25 april 1944 en waarbij vier mensen onmiddellijk zijn doodgeschoten. Van Lente wordt geassisteerd door Gerhardus Dijkinga, de enige nog in leven zijnde Razziaslachtoffer uit Zuidwolde.

In de middaguren worden naast de onthulling van de plaquette in Zuidwolde ook de slachtoffers in die plaats (om. 17.15 uur) en Bedum (om 16.15 uur) herdacht. Daarnaast geeft Maarten Peters voorstellingen onder de titel Bevroren Tranen in de Mranathakerk. Deze voorstellingen, bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Bedum (15.00 – 16.00 uur) en de bevolking van de gemeente (19.30 – 20.30 uur), zijn gratis toegankelijk.