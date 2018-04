Fotoproject Thesinge in beeld 2

Ook in 2018 is er op drie locaties in Thesinge een bijzondere fototentoonstelling te zien.

Na het succes van de grote overzichtstentoonstelling Thesinge in Beeld in januari vorig jaar moest er natuurlijk wel een vervolg komen. Uiteindelijk zijn 10 Thesingse fotografen (3 oude en 7 nieuwe enthousiastelingen, zowel professioneel als amateur) weer een heel jaar bezig geweest om het mooie dorp Thesinge op de gevoelige plaat vast te leggen. Daarbij is de opzet van het fotoproject dezelfde gebleven: alle fotografen hebben een jaar lang op grond van hun zelfgekozen thema allerlei aspecten van Thesinge gefotografeerd

Daarnaast ging iedereen elke maand met een gezamenlijk, wat abstracter thema aan de slag. Het resultaat is in het laatste weekend van april te bewonderen: in dorpshuis Trefpunt, in de gymzaal en in de oude smederij. De toegang is gratis.

In verband met Koningsdag is de tentoonstelling alleen te zien opzaterdag 28 april van 11 tot 17 uur en op zondag 29 april van 11 tot 16 uur. Op is er om 16 uur een heuse fotoveiling, waarbij een aantal door de fotografen beschikbaar gestelde foto’s onder de hamer gebracht zullen worden. ————