Edwin Jongedijk in De Warf

Edwin Jongedijk treedt zondag 29 april om 15.00 uur op in Theater de Warf in Warfhuizen.

Met zijn warme en donkere stem bezingt Edwin Jongedijk het leven, de liefde en het verlangen. De zanger is onder andere bekend van de hits ‘As ik de kaans zol kriegen’, ‘As toe aan mie denkst’ en ‘Riekdom’. Als één van De Troebadoers trad hij samen met Alex Vissering en Jan Henk de Groot regelmatig op in de Noordelijke theaters. Tijdens dit concert in Theater de Warf speelt Jongedijk de mooiste liedjes van zijn drie Groningstalige solo albums. De liedjes zijn gedrenkt in melancholie en Americana.

Reserveren kan via: www.theaterindewarf.nl.