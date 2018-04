32e Winsumer Wierdentocht eindigt in feesttent

Er kan gestart worden voor afstanden over 150, 100 en 55 kilometer. De route is volledig bepijld en door de landelijke organisatie voor toerfietsers, de NTFU, in 2017 gekwalificeerd als extra goed geregeld.

Na het deelnemersrecord in 2017 met 835 deelnemers is de organisatie doorgegaan om het evenement verder te verbeteren. Dat betekent meer aandacht voor de verzorgingspost in Zoutkamp en het vergroten van de finishentourage. Hiervoor wordt in samenwerking met Promotie en Horeca Winsum een feesttent geplaats op het Boogplein. De organisatoren verwachten op deze manier nog meer wielersfeer en gezelligheid na afloop dan de afgelopen twee jaar in het centrum al het geval was. Er is muziek, er kan gedronken en gegeten worden. Nieuw dit jaar is dat deelnemers met iets te strakke kuiten zich op een massagetafel even onder handen kunnen laten nemen.

Met een gestempelde kaart krijgt een deelnemer na afloop een goodiebag. Naast het overwinnen van de vele voor Groningen zo karakteristieke wierden wordt tijdens de toerrit het Nationaal Landschap Middag-Humsterland aangedaan. Vandaar gaat het naar het Reitdiepdal, waar je rijdend langs de oevers van het Reitdiep het eeuwenoudevissersplaatsje Zoutkamp al kunt zien liggen.

Maar ook het Hogeland wordt niet vergeten en de kilometervreters van de 150 kilometertocht hebben het geluk om over de bult van Leermens te rijden. De start is bij Marenland Recreatie, Winsumerdiep 6 in Winsum. Hier kan vanaf 8.00 uur gestart worden voor de 150 en de 100 kilometer. Vanaf 9.00 uur kunnen de liefhebbers voor de 55 kilometer vertrekken. De inschrijving sluit om 10.00 uur, Meer informatie is te vinden op: www.winsumerwierdentocht.nl.