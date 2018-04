Sereno weer kampioen

BAFLO

Vorig jaar werd Sereno kampioen in de vijfde divisie. In november promoveerde Sereno naar de vierde divisie. Zodoende besloot de club een kansje te wagen in deze hogere divisie. Tijdens de eerste deelname in de vierde divisie werd niet uitgegaan van een eindklassering in de top 3. Als debutant zou een plaatsje in de middenmoot al zeer verdienstelijk zijn.