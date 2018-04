Auto wassen voor een appel en een (paas)ei in Bedum

De opbrengst van de actie wordt gedoneerd aan Voedselbank Het Hogeland. Het tankstation in Bedum stond tot voor kort nog in de kleuren van Q8. Sinds afgelopen week is de locatie volledig omgekleurd in de herkenbare rode AVIA-kleuren. „Omgekleurd naar een mooi A-merk en nog steeds het vertrouwde personeel; al met al reden voor een feestje,” vertelt bedrijfsleider Jaap.

AVIA heeft in Noordoost-Nederland zo’n 130 tankstations en is betrokken bij lokale ondernemers en particulieren. Tijdens deze opening wil AVIA ook een sociale functie vervullen.

„We hebben op 21 april verschillende acties waar klanten van kunnen profiteren. Belangrijk voor ons is dat we ook een actie konden opzetten waarmee we wat voor de mensen in en rondom Bedum kunnen doen. Al gauw kwamen we op een samenwerking met Voedselbank Het Hogeland. In eerste instantie wilden we ‘wassen voor een appel en een ei’, maar in verband met de voedselveiligheid mogen verse eieren niet gedoneerd worden. Dit hebben we creatief opgelost door er een paasei van te maken. Uiteraard accepteren wij ook andere soorten voorverpakte chocolade of andere verpakte voedingsmiddelen.”

„Wij zijn ontzettend blij met acties en donaties als deze,” vult Wiep Roffel van Voedselbank Het Hogeland aan.

Voedselbank het Hogeland verstrekt voedselpakketten aan 150 gezinnen in Winsum, Bedum en omstreken. Uitgaande van een gemiddeld aantal van 3 personen per gezin komt dit op zo’n 450 personen.

Naast een samenwerking met de voedselbank werken ook verschillende lokale ondernemers mee aan de actiedag van AVIA Bedum. Zo worden er om 10.00 uur onder iedereen die aanwezig is bij het tankstation een aantal mooie prijzen verloot, zoals tien gratis tankbeurten en vier boodschappenpakketten van Jumbo Bedum en Plus Jeroen Juich. Ook worden er prijzen verloot van Joutstra Schoen & Sleutelservice, Smile Phone, Bakkerij Hoekstra en Slagerij Thonny Teerling.

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina AVIA Bedum (www.facebook.com/AVIAbedum).