Sereno Baflo weer Nederlands Kampioen

Muziekvereniging Sereno Baflo is afgelopen weekend tijdens de Open Nederlands Fanfare Kampioenschappen in Schouwburg de Lawei in Drachten Nederlands kampioen in de vierde divisie geworden.

Vorig jaar werd Sereno kampioen in de vijfde divisie. In november promoveerde Sereno naar de vierde divisie. Zodoende besloot de club een kansje te wagen in deze hogere divisie. Tijdens de eerste deelname in de vierde divisie werd niet uitgegaan van een eindklassering in de top 3. Als debutant zou een plaatsje in de middenmoot al zeer verdienstelijk zijn.

Met 9 orkesten was de concurrentie groot. Sereno liet zich van haar beste kant horen. Volgens de commentatoren die live verslag deden op Omrop Fryslân toonde Sereno Baflo veel lef door meteen weer op het ONFK uit te komen. Het orkest onder leiding van Aline Werkman-Schipper startte met een inleiding vol van klank. Vanuit de zaal klonken veel lovende en enthousiaste reacties. Met 92 punten mag de vereniging zich een jaar lang kampioen van de vierde divisie noemen. Geheel overdonderd, maar uitzinnig van blijdschap namen zij de enorme wisselbokaal in ontvangst.