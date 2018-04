Ploegkunstenaars op Verhildersum

Die is tot en met 28 oktober te zien. De schilderijen tonen het land van De Ploeg. Niet alleen landschappen, ook andere voorstellingen die een relatie met de titel hebben, worden gepresenteerd. Naast bekend werk zijn er ook werken die minder bekend en/of niet eerder getoond zijn.

De Ploeg werd in 1918 opgericht door een aantal Groningse kunstenaars die het gezapige kunstklimaat in Groningen wilden opschudden en zich als 'jonge honden' wilden losmaken van de doctrine van de plaatselijke kunstacademie Minerva. De Ploeg was geen nadrukkelijke eenheid, maar een verband van losse kunstenaars. Het Groninger Expressionisme werd in de vooroorlogse jaren een begrip. Op deze tentoonstelling ligt de nadruk op het landschap zoals dat in handen van de Ploegschilders veranderde in een wereld van kleur.

Werk van de volgende Ploegkunstenaars is in Leens te zien: Wobbe Alkema, Jan Altink, Johan Dijkstra, Job Hansen, Jan Jordens, Ekke Kleima, George Martens, Henk Melgers, Alida Pott, Jannes de Vries, Hendrik Nicolaas Werkman, Jan Wiegers en Jan van der Zee.