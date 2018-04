Rondleiding en orgelconcert in Zeerijp

Het programma begint om 14.00 uur in de kerk, waarover veel interessants is te horen. Daarna is er gelegenheid om iets te drinken in dorpshuis Bij Jacobus.

Om 15.30 start het orgelconcert dat rond 16.15 is afgelopen. De jonge organist Gerwin Hoekstra (1992) uit Winsum speelt een aantal stukken uit de zeventiende eeuw. Hoekstra studeerde in 2015 cum laude af aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Daarna zette hij zijn studie voort aan het Conservatorium van Oberlin in de VS. Hij won er prijzen tijdens diverse orgelconcoursen.

Iedereen kan deelnemen aan bovengenoemd programma. Opgave voor 21 april bij Kees Raangs: kees.raangs@kpnmail.com of 050 3643741. Alleen het bezoeken van het concert is ook mogelijk. Daarvoor hoeft men zich niet van te voren op te geven.