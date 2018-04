Loting Bedrijvenvoetbal op Koningsdag

De loting van de 29ste editie van het Bedrijvenvoetbaltoernooi in Bedum is op vrijdag 27 april om 15.30 uur. Op het plein voor ‘t hotel Gemeentehuis komt een podium. ADV Entertainment van DJ Alexander van Dellen zorgt voor de muziek.

In totaal gaan er 42 balletjes in de kom. Zoveel teams doen er mee. Meer dan 600 voetballers komen in actie. Aan het vertrouwde 11 tegen 11 doen vijfentwintig elftallen mee. Ook is er weer een toernooi voor zeventallen. Zij spelen op een half veld. Vijf damesteams zijn aangemeld. Bij de heren 7 tegen 7 is de leeftijdsgrens voor deelnemers veertig jaar. Maar liefst twaalf herenteams 7 tegen 7 doen er mee. Het bedrijvenvoetbaltoernooi wordt gespeeld op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni.

Op donderdag 14 juni is er voorafgaand aan het toernooi een sponsoravond. Het bedrijvenvoetbal organiseert dit in samenwerking met de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB). Gastspreker is de oud profvoetballer en ambassadeur voor vijftig plussers John de Wolf.

Op vrijdagavond komen Django Wagner en de Gebroeders Ko optreden. Op de zaterdag kleuren partyband Black Tie Monkey Squad en de Partyanimals het feest. De entree op de vrijdag bedraagt €10 en op de zaterdag €15. Een passe partout voor beide feestavonden is alleen in de voorverkoop verkrijgbaar voor €20 na Koningsdag bij Primera de Gele Klap in Bedum.

Verbondenheid, sportiviteit en gezelligheid staan hoog in het vaandel bij de stichting Bedrijvenvoetbal. De stichting wil graag mensen bijeen brengen, laten bewegen en de saamhorigheid in de gemeente Bedum bevorderen.

Met de inkomsten, de inzet van vele vrijwilligers en in combinatie met een strakke organisatie lukt het om jaarlijks een bescheiden bedrag over te houden van de evenementen die zij organiseert. Met dat geld doet de stichting graag iets terug voor de Bedumer gemeenschap. Op 14 juni 2018 stelt het bestuur duizend euro beschikbaar!

Wellicht heeft u een goed idee waar de stichting een bijdrage aan kan leveren. Meld u aan! De beste ideeën mogen zich presenteren tijdens de sponsoravond op donderdag 14 juni. Elk initiatief krijgt de ruimte om zich in maximaal drie minuten te presenteren in de vorm van een pitch. De aanwezigen bepalen deze avond het beste idee. De cheque van €1000 wordt op dezelfde avond uitgereikt. Wilt u meer weten? De spelregels staan op www.bedrijvenvoetbal.com