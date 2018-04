Anneloes Volmer in Kloosterkerk Thesinge

Mezzo sopraan Anneloes Volmer en organist Eeuwe Zijlstra treden zondag 22 april om 14.00 uur op in de Kloosterkerk in Thesinge.

Zij hebben een grote staat van dienst in binnen- en buitenland. Volmer groeide op in Delfzijl. Het wordt een gevarieerd programma met aria’s en liederen van J.S. Bach, C. Huygens en G. F. Händel, maar er is ook werk van W.A. Mozart, F. Schubert en A. Dvorák te horen. Naast zang met orgelbegeleiding zal het concert afgewisseld worden met solowerken voor orgel.

Kaarten zijn te reserveren via: stichtingfelicitas@gmail.com of 06 14948438.