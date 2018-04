Mogelijk herdruk Ollerommer dorpsgeschiedenis

De eerste uitgave was vrij snel weg en nog steeds zijn er vragen of het boekje nog beschikbaar is. Bij voldoende belangstelling is daarom besloten het boekwerkje nogmaals te laten drukken. Egbert Nienhuis, (overleden op 13 juli 1968) een geboren en getogen Ulrumer beschreef aan de hand van de woningen in de straat wie er woonde en wat ze deden.

Daarbij zijn de echte dorpsroddels niet vergeten. Leuke verhalen in een rijk geïllustreerd boekje met tal van foto’s uit de vroegere jaren. Heeft u belangstelling? Een mail naar ollerommer@planet.nl is voldoende