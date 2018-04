Terra fietst voor Oeganda

“Om geld te genereren voor de stichting, zodat dit soort reizen blijven bestaan, hebben wij een sponsortocht gefietst langs alle vestigingen van Terra. In totaal was dit een tocht van ruim 268 kilometer”, aldus Wiebe Scheeres. De heren begonnen op woensdag 11 april in alle vroegte aan de fietstocht en voltooiden binnen elf uur hun ronde langs acht vestigingen van Terra. “Het was best een pittige tocht, maar we hebben er bijzonder van genoten. We werden op alle vestigingen enthousiast ontvangen. Op deze manier vestigen we de aandacht ook binnen Terra nog eens extra op Edukans”, legt Scheeres uit.

De Munck en Scheeres gaan samen met een aantal andere docenten van Terra de reis maken naar Oeganda. Wat daar op het programma staat? “We gaan ons deze reis specifiek richten op het verbeteren van wederzijds feedback geven, het implementeren van stage in het bedrijfsleven, contracten samenstellen en studenten betrekken in de motivatie voor hun stage... dit zijn maar een aantal voorbeelden, maar het past erg goed in de visie van Terra”, aldus Scheeres.

Degenen die een bijdrage willen leveren aan deze bijzondere reis kunnen een mail sturen naar w.scheeres@terra.nl en het bedrag doorgeven dat je graag wilt doneren. Dan worden de betaalgegevens doorgestuurd. Voor meer info over het project: www.edukans.nl/programma/world-teacher