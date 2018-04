Musical LEEF groot succes

Musical LEEF werd zaterdag 7 april opgevoerd in de Maranatha kerk in Bedum. Er waren twee voorstellingen en beide keren zat de kerk helemaal vol.

Ruim 700 mensen hebben met veel plezier genoten van de musical die door zo’n veertig Bedumers werd uitgevoerd. Er werd van te voren gezegd dat men geen Joop van de Enden productie moest verwachten en dat is het ook niet geworden, maar het plezier en enthousiasme van de spelers kon hier ruim tegenop.

Het verhaal ging over de dorpsbewoners van het dorpje Bedóem. Niet te verwarren met Bedum. Op humoristische wijze werd een spiegel voorgehouden over hoe mensen met elkaar omgaan. Het publiek zong enthousiast mee maar was ontroerd door het verhaal.

Velen vragen al om een herhaling en misschien gebeurt dit nog weleens. De entree was vrij maar er werd een gift gevraagd voor mensen die moeten vluchten door oorlog, honger en geweld. Dat de musical gewaardeerd werd was te merken aan de giften. In totaal is €1724,00 overgemaakt naar ZOA.

Dit is een organisatie voor noodhulp en wederopbouw in crisis gebieden. Het geld gaat naar een gebied in Afghanistan waar mensen huis en haard moeten verlaten omdat er geen water meer is. Van het geld worden putten gegraven zodat er weer drinkwater is en mensen kunnen blijven. De initiatiefnemers kijken met veel plezier terug op de musical en wie weet komt er nog wel eens een vervolg.