Krödde in dorpshuis Onderdendam

Krödde is een band met eigen Gronings- en Nederlandstalige nummer. De muziek kan beschreven worden als poëzie-pop, met hier en daar een snufje rock en folk. De band wil gewoon mooie nummers maken met een serieus verhaal. Het liefst in de Groninger taal.

Krödde is oorspronkelijk opgericht door de vrienden Rients Faber en Bart Corporaal. Zij komen beiden uit het kleine Groningse dorpje Ten Post. Als er een naam voor de band wordt gezocht valt het oog op het kombord van Kröddeburen. Een buurtschap dat direct naast Ten Post ligt.

Het duo brengt als eerste het nummer ‘Duuster’ uit via YouTube. Het nummer wordt opgepikt door lokale en regionale radiostations. Daarmee is Krödde officieel gelanceerd en ontstaat de ambitie een cd te maken in eigen beheer. Dat vraagt om muzikale versterking: Arjan Schepenaar (bas), Jorgen Middel (gitaar en zang) en Rob Vergonet (drum) completeren de band.

Na een half jaar sleutelen wordt eind 2013 de cd ‘Waterlijn’ uitgebracht op het eigen label OOORECS. In juni 2014 verschijnt de losse single ‘Zunneschien‘. Het nummer behaalt de nr. 1 positie in de Noord 9 (de hitlijst van RTV Noord) en komt binnen in de jaarlijst Alle 50 goud! Daarmee gaat een jongensdroom van de band in vervulling.

Inmiddels verschijnt de muziek van Krödde regelmatig op de radio in de noordelijke provincies. In 2015 wordt vooruitlopend op de nieuwe cd een aantal nummers los uitgebracht: 'Bezeerd' en 'Ins Blaue Hinein'. In juli 2016 verschijnt het langverwachte tweede album van de band: Rousteg Hoes. Een cd met uitsluitend eigen composities in de Groninger taal.

