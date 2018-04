Groninger Bomenwacht neemt afscheid van Jan Stellema

Jan Stellema nam donderdag afscheid als bestuurslid van de Stichting Groninger Bomenwacht.Ter ere van zijn afscheid werd hem een boom aangeboden die hij heeft geplant in ‘zijn’ dorp Adorp.

Jan Stellema was in 2005 medeoprichter van de Stichting Iepenwacht Groningen, een samenwerkingsverband van beheerders, die jarenlang op de bres stond voor de iep in Groningen. Dankzij de gezamenlijke bestrijding van de iepziekte en de aanplant van duizenden resistente bomen slaagde de Iepenwacht erin de iep voor stad en landschap van Groningen te behouden.

In 2015 werd de Iepenwacht omgevormd tot de Stichting Groninger Bomenwacht om ook de aanpak van andere boomziekten en aantastingen te organiseren zoals de essentaksterfte en de eikenprocessierups. Jan Stellema was ruim 12 jaar bestuurslid en heeft met veel inzet bijgedragen aan de doelstelling van de Groninger Bomenwacht: ‘’Gezonde bomen in een groene provincie’’.

De boom die Jan kreeg aangeboden, natuurlijk een iep, heeft hij geplant samen met de kinderen van openbare basisschool De Wierde. Namens het bestuur van de Bomenwacht bedankte Henk Langeveld hem voor zijn grote inzet.

De boom kreeg een mooi plekje bij de school waar een natuurspeelplaats wordt aangelegd in het kader van het leefbaarheidsprogramma ‘Dorpsvisies en Landschap’ van Kansrijk Groningen. De werkgroep natuurspeelplaats Adorp en de schoolkinderen waren blij met de boom van Jan.

Ze hadden daarom voor het planten een hele mooie slogan bedacht waar ook de Groninger Bomenwacht zich graag bij graag bij aansluit: “Iep, Iep hoera, bedankt Jan Stellema!’’