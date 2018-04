Fietsclinic voor 70-plussers in Ten Boer

Campagneteam Groen Licht organiseert op donderdag 19 april in Ten Boer een fietsclinic voor 70-plussers om hen bewust te maken van ‘gevaren’ tijdens het fietsen.

Tijdens deze clinic wordt voorlichting gegeven over fit en veilig blijven fietsen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• U leert beter omgaan met verminderende reactiesnelheid, afname van o.a. gehoor, zicht en hoe houd je op de fiets een goede balans/evenwicht?

• Er worden tips en trucs gegeven voor het gebruiken van de juiste ondersteuning en de versnellingen.

• Er komen verschillende oefeningen voor een betere fietsvaardigheid aan bod.

• Het verkeer is veranderd, hoe ga je dan nog veilig met elkaar om in het verkeer?

• Er is gelegenheid om de fiets te laten controleren en indien nodig kleine aanpassingen aan de fiets te laten doen.

• Afsluitend is er een quiz: ‘Wat is uw echte fietsleeftijd?’

De clinic is gericht op zowel stadsfietsen als e-bikes. Het is de bedoeling dat u uw fiets meeneemt.

Wilt u graag deelnemen? Aanmelden kan via www.groenlichtgroningen.nl/ten-boer.

De clinic duurt van 14:00 tot 17:00 uur en vindt plaats in ontmoetingscentrum Buurhoes (Gaykingastraat 17, Ten Boer). Voor meer informatie en vragen over de fietsclinic kunt u contact opnemen met de Fietsersbond: t.scholtens@fietsersbond.nl / 0616908690.

Groen Licht Groningen is een campagne van Verkeerswijzer Groningen. Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden en partners die zich onder meer inzetten voor de verkeersveiligheid in Groningen.