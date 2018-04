Feestelijke opening ‘het hippiehuisje’ bij Maatjeshonk

Kinderboerderij ‘Maatjeshonk’ in Bedum is uitgebreid met een speeltuin en theehuisje, dat liefkozend het hippiehuisje wordt genoemd. Op zaterdag 21 april is er een feestelijke open middag met een gezellige markt, muziek en demonstraties schapenscheren.

Het hippiehuisje is een theehuisje en winkeltje met speeltuin, waar bezoekers een kopje koffie en thee kunnen krijgen, of een heerlijk ijsje op het terras kunnen nuttigen. De speeltuin is uitgebreid met extra toestellen. “We hopen dat dit een leuke toevoeging geeft aan het bezoek van de kinderboerderij en de buurt”, vertelt Henke Rozema enthousiast.

Het theehuisje is dagelijks geopend van 10:00 - 16:00 en wordt gerund door de cliënten van ’s Heerenloo. “Onze ervaring is dat cliënten het vaak leuk vinden om in contact te zijn met mensen. De gasten waarderen de ‘bijzondere’ gastvrijheid van onze cliënten en daarmee is het een leuke win-win voor iedereen.”

De kinderboerderij ’t Maatjeshonk is een bekend begrip in Bedum. Dagelijks worden alle dieren verzorgd door tien cliënten van ’s Heeren Loo met hun begeleiders. Zaterdag 21 april is iedereen van 11:00 – 16:00 van harte welkom bij de kinderboerderij aan de Leeuwerik in Bedum voor de feestelijke middag.