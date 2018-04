Colourful Het Hogeland zoekt vrijwilligers

In 2015 startten enkele inwoners uit de gemeente Bedum met Colourful Bedum. Inmiddels is Colourful Bedum omgedoopt tot Stichting Colourful Het Hogeland en worden er vrijwilligers gezocht in de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond.

Het is een initiatief om mensen met een migratie-achtergrond te betrekken bij de lokale samenleving en om inwoners kennis te laten maken met kleurrijk Bedum. Afgelopen jaar werd de laagdrempelige wijze waarop Colourful Bedum mensen samenbrengt al gewaardeerd met de Provinciale Vrijwilligersprijs.

Samen met de Steunpunten Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum en Eemsmond wordt op vrijdag 20 april 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd over Stichting Colourful Het Hogeland.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over de werkwijze en activiteiten van Stichting Colourful Het Hogeland en zullen ervaren vrijwilligers vertellen over hun werkzaamheden.

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarbij u migranten kunt ondersteunen bij het opbouwen van een lokaal netwerk of coördineert u graag activiteiten die gericht zijn op onderling contact, ontspanning, ontplooiing en informatie-uitwisseling? U bent vanaf 13:00 uur welkom in Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21 te Baflo. De bijeenkomst start om 13:30 en duurt tot 15:00 uur.

Aanmelden is niet nodig, iedereen is van harte welkom. Voor vragen over de bijeenkomst of vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum, bereikbaar via steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl of telefonisch op 06 22455673.