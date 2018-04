Winkhem sluit seizoen uitstekend af

In deze wedstrijd zag het publiek een verassende rentree van spelverdeler Hans de Vries en nam Winkhem afscheid van Ywe Jens Veenstra die, vanwege de studie, zijn volleybal loopbaan elders voort gaat zetten.

Volleyballend werd er te kalm begonnen door de Winsumer mannen, waar de groenen uit Assen juist met pit en goed spel het initiatief gestaag overnamen en behielden. Vanaf het begin van de overige drie sets stond het vizier op scherp bij Winkhem en dwong het Sudosa-Desto tot het maken van noodoplossingen die leidden tot veel fouten en dus punten voor Winkhem.

Winkhem moest wel scherp blijven maar kwam zelden onder langdurige druk te staan. Het is ook niet voor niks dat de Sudosa-Desto wel talent in huis heeft maar het mentale deel nog trainen moet om tot lijfsbehoud in de 1e klasse te komen.

Met de winst in de tweede tot en met vierde set (25-13, 25-22 & 25-21), haalde Winkhem nog een mooi aantal punten binnen. Met de huidige stand kan het zijn dat LSV(Loppersum) en VIOS/Kolham de Winsumer mannen nog passeren en een p/d plek bemachtigen. Het blijft dus nog even spannend.

Maar hoe dan ook, Winkhem heeft een uitstekend seizoen gedraaid. Het doel was lijfsbehoud en het resultaat is een top vijf notering.

In welke klasse Winkhem komend seizoen uitkomt is nog even afwachten, maar men kan tevreden de zomer in. Winkhem kan door het vertrek van enkele spelers nog wel wat spelers gebruiken en nodigt ieder die het wil, uit om de komende trainingen mee te komen trainen.

De trainingen vinden plaats in de sporthal bij het AOC terra aan de Onderdendamsterweg, elke dinsdag van 20:15 tot 22:00 uur.