Tegenvaller bij werk aan Boterdiep Oz Bedum

Het werk aan Boterdiep Oz in Bedum is voorlopig door de gemeente stil gelegd. De weg, onderdeel van de belangrijkste noord-zuidverbinding in het dorp, zou van een nieuw wegdek worden voorzien.

Het werk ligt stil omdat er onder het huidige wegdek oude bestrating ligt. Die bestrating is in de voorbereiding van de werkzaamheden onvoldoende opgemerkt, ondanks het feit dat er op betrekkelijk grote schaal onderzoek is gedaan.

De aanwezigheid van die oude bestrating zorgt er voor dat er een onvoldoende sterke fundering onder het nieuw aan te brengen wegdek kan worden aangebracht. Het is weliswaar mogelijk dat nieuwe wegdek op de oude bestrating aan te brengen maar dit leidt tot een onvoldoende duurzaam resultaat.

Het gemeentebestuur beraadt zich op de ontstane situatie. Het is niet ondenkbaar dat er een aanvullend krediet bij de gemeenteraad moet worden gevraagd. Verwacht wordt dat daar in de loop van de komende week duidelijkheid over komt. Het staat al wel vast dat de werkzaamheden met enkele weken uitlopen.

De gemeente heeft de bewoners van de weg inmiddels per brief op de hoogte gesteld van de tegenvaller. Ook de aanwonenden van de wegen die momenteel als omleidingsroute worden gebruikt, zijn geïnformeerd.