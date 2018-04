Steuntje in de rug voor Eritrese Nederlanders in Winsum

Eritrese vluchtelingen krijgen in Winsum en omstreken extra hulp om hun draai te vinden in Nederland. VluchtelingenWerk start daar volgende week het project Eritrese Nederlanders.

Het is een extra duwtje in de rug voor een groep vaak nog heel jonge, laag opgeleide en een beetje verlegen vluchtelingen. Het project Eritrese Nederlanders is ontwikkeld door VluchtelingenWerk om te voorkomen dat Eritrese vluchtelingen in een isolement raken. “Dit project helpt hen om na te denken over de toekomst en zelf keuzes te maken. Dat is voor veel Eritrese vluchtelingen absoluut niet vanzelfsprekend”.

Het project begint met een empowerment-traject. Dat zijn bijeenkomsten die worden verzorgd door de Stichting Lemat, een stichting van Eritrese Nederlanders voor Eritrese Nederlanders. Daar gaat het onder meer over de cultuurverschillen tussen Nederland en Eritrea, welke normen en waarden in Nederland gelden, waarom het belangrijk is om te integreren, welke opleidingskansen er zijn en hoe je een plan maakt voor je eigen toekomst.

Na de empowerment-training, gaan de deelnemers verder in een activeringstraject. Samen met een vrijwillige coach en medewerkers van VluchtelingenWerk, gaan ze heel concreet aan de slag met hun plan voor de toekomst. Ze krijgen daarbij ook nog hulp van een Talent. Dat is een Eritrese vluchteling die al behoorlijk is geïntegreerd in Nederland, die de taal goed spreekt en die op die manier een voorbeeldfunctie vervult.

“Al met al duurt het project een half jaar. In die tijd hebben de deelnemers behoorlijk wat handvatten gekregen om zelfstandig en actief te werken aan hun plan voor de toekomst. Ze weten beter wat er mogelijk is, wat er van hen wordt verwacht en ze hebben hun netwerk vergroot. Oftewel: ze hebben echt een individueel steuntje in de rug gekregen om iets moois te maken van hun toekomst in Nederland.”

Het project gaat op 20 april van start in Winsum en is bedoeld voor alle Eritrese statushouders in de toekomstige gemeente Het Hogeland. Het project draait inmiddels ook in Sneek en gaat later nog in drie andere regio’s in Noord-Nederland van start. VluchtelingenWerk is nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om gedurende 4 maanden als vrijwillige coach mee te werken aan dit project. Opgeven kan via lmiasnikova@vluchtelingenwerk.nl