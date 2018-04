'Spelen met robots superleuk'

Op de christelijke Regenboogschool in Bedum was het feest. De school kreeg speelgoedrobots cadeau.

Tot de zomer van volgend jaar zetelt christelijke basisschool De Regenboog die 230 leerlingen telt, nog in een noodgebouw. Dit om ruimte te geven aan de bouwvakkers die hun normale schoolpand beter bestand moeten maken tegen aardbevingen.

Ieder nadeel heeft een voordeel, zoals Johan Cruyff al zei. Het feit dat de Bedumer school zich bevindt in het bevingsgebied, was reden voor schoenenhandel Heijs in Leek en -fabrikant Bommel in Brabant om een gift te doen aan de school.

Eind oktober bracht Bommel een zogenoemde Groninger Skylineschoen uit. De ‘scheur’ die hierin is verwerkt, verwijst naar de aardbevingen in Groningen. Heijs verkocht binnen vier dagen 275 van deze unieke exemplaren. De opbrengst gaat naar de school in de vorm van twaalf speelgoedrobots die van pas komen bij de lessen.

Mede-eigenaresse Miranda Heijs van de schoenenzaak kwam gistermorgen naar de school om in het bijzijn van de bovenbouw op het plein de nog ingepakte robots te overhandigen. Ze werden in ontvangst genomen door Regenboog-directeur Ilse Bouwmeester en leerkracht Anneke Jansen.

Miranda Heijs overhandigde tevens een waardebon van 3000 euro. Dat geld wordt te zijnertijd gestoken in een speeltoestel op het plein van de gerenoveerde school dat vermoedelijk het karakter krijgt van een natuurplein. De kinderen hadden gisteren wel een idee over het speeltoestel dat nog moet worden aangeschaft. “Een tram-po-li-ne’’, juichten ze in koor.

De leerlingen Bryan Dokter (11) en Romée Bronsma (12) demonstreerden de speelgoedrobot. Ze besturen het vernuftige apparaat met een iPad in de hand. “Je kunt lichtjes laten flikkeren aan de robot, hem stapjes vooruit en achteruit laten doen op verschillende snelheden en nog laten praten (onder meer in het Engels) ook.’’

Volgens ‘juf’ Anneke Jansma worden de kinderen zo spelenderwijs vertrouwd gemaakt met rekenen en taal maar ook met programmeren. “Als ze samen een opdracht moeten uitvoeren, komt het aan op onderlinge samenwerking.’’

Wat ‘juf’ Anneke vooral aanspreekt is dat een probleem in een regio als Bedum (de bevingsellende) wordt omgezet in een voordeel: vernieuwend onderwijs met inzet van moderne technieken. Deze manier van lesgeven spreekt leerlinge Yvonne Boersma (11) aan. Het komt recht uit haar hart als ze zegt: “Ik vind de les met de robots súperleuk.’’