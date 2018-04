Onthulling informatiezuil bij B&B ‘Beleef het Noorden’

De informatiezuil laat via een interactief scherm en diverse folders zien wat er in de gemeente Ten Boer, omliggende gemeenten en provincie Groningen allemaal te doen is op het gebied van recreatie en toerisme.

Naast de informatiezuil in de Bed & Breakfast van Gerande en Kees Sikkema, staat er nu ook een informatiezuil in de bibliotheek in Ten Boer. De informatiezuilen dienen er toe om de digitale informatievoorziening aan recreanten en toeristen in onze regio te verbeteren.