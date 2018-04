Luchtwachttoren Warfhuizen open voor publiek

Luchtwachttoren 7O1 in Warfhuizen is in de maanden april tot en met september elke derde zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur opengesteld voor publiek.

Vrijwilligers van Het Groninger Landschap stellen de ruim 15 meter hoge toren open voor geïnteresseerden en vertellen over de interessante en veelal onbekende geschiedenis van de '7 Otto 1' . Bezoekers kunnen de toren beklimmen, plaatsnemen in de schuilnis, met de verrekijker het luchtruim afspeuren en de positie van passerende vliegtuigen bepalen met behulp van het luchtwachtinstrument.

Tijdens de Koude Oorlog speurden vrijwilligers van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) op deze militaire uitkijktoren het luchtruim af. Ze keken uit naar vijandige Russische vliegtuigen die lager vlogen dan de radar kon waarnemen. De toren was van 1955 tot 1968 in gebruik.

Nu is het één van de negentien nog bestaande luchtwachttorens in Nederland en vormt een opvallend landmark in het eeuwenoude wierdenlandschap. Het Groninger Landschap heeft bij de restauratie in 2017 verdwenen interieurdelen teruggebracht, zoals het luchtwachtinstrument en het meubilair in de schuilnis.

Uit oogpunt van veiligheid is Luchtwachttoren 7O1 alleen onder begeleiding te bezoeken. Adres Luchtwachttoren 7O1:Baron van Asbeckweg (dicht bij nummer 2) in Warfhuizen.