Jessy zingt in De Hoogte

De uit Groningen afkomstige zangeres Jessy treedt zaterdag 21 april op in De Hoogte in Winsum. Maar niet zomaar: het is haar cd-releaseparty.

Jessy timmert op dit moment hard aan de weg in muziekland.Vorig jaar had deze spontane meid een leuke bühne hit met “Hemelsblauwe ogen”. Overal waar Jessy optrad ging het publiek dan ook compleet los op dit geweldige nummer, en dat gebeurt nog steeds.

Samen met haar nieuwe producer Niels Lingbeek, is Jessy de afgelopen maanden druk bezig geweest voor een nieuwe single “De Droom”. Het is een lekker volks/pop nummer, die fijn in het gehoor ligt.

Jessy is enorm trots en hoopt dat de single weer goed gaat scoren. Als B-kant (Bonus track) heeft Jessy gekozen voor een liedje (Die Ene Nacht), die in 2013 in het Nederlands door een van de grotere namen in de muziekwereld Edwin van Hoevelaak Is geschreven.

Deze plaat heeft toen de nederlandstalige top 30 behaald, maar liefst 7 weken lang. Nu 5 jaar later heeft Niels Lingbeek een nieuw arrangement op deze plaat gemaakt, en de tekst heeft Jessy samen met Garnalenvisser Rolf Groenewold uit Greetsiel (DE) vertaald naar het Duits.

Deze single is mogelijk gemaakt door de ZK47 (Robin Bouma) uit Zoutkamp. Op zaterdag 21 april is iedereen van harte welkom op de feestelijke Release party, in partycentrum De Hoogte in Winsum. De entree is gratis en de deuren zullen om 20.00 geopend zijn.

Naast het optreden van Jessy, zullen er een aantal gastoptredens zijn van Koos Jansen, Martin Van Waveren, Bennie Peters en Rika.