Wat je zelf oogst, smaakt 't best

De afstand tussen boer en consument terugbrengen tot fietsafstand, dat is de basisgedachte achter de Zelfoogsttuin op Woldwijk in Ten Boer. De initiatiefnemers houden zaterdag 14 april een Open Tuindag voor geïnteresseerden. “Je leert weer eten met de seizoenen.”

Het was qua klimaat wel even een overgang toen Sieger de Vries samen met zijn vrouw en zoontje vanuit Spanje neerstreek op Woldwijk, het ‘pioniersgebied’ voor duurzame initiatieven in Ten Boer. Inmiddels wonen ze er al bijna een jaar naar volle tevredenheid in hun yurt, samen met twee andere stellen, die eveneens in een dergelijke nomadische tent wonen.

Het interview vindt plaats op een gure dag, maar het is bijzonder behaaglijk in de yurt, die van binnen een stuk lichter en ruimer blijkt dan je als leek vermoed. In de toekomst zal even verderop een steviger, ecologisch verantwoord, stulpje gebouwd worden. Maar niet voordat deze zomer de Wereldhuiskamer gebouwd is. Een centraal punt op Woldwijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Natuurlijk

Het bouwen gebeurt door een combinatie van leergierige cursisten en zeer ervaren bouwers. Deze bouwers zijn verenigd in de stichting Mas Con Menos. Een internationaal bouwcollectief met als gemeenschappelijke factor een fascinatie voor zelfvoorzienend en vrij leven.

“Mas con Menos betekent ‘Meer met minder’ en is opgericht om onze fascinatie voor natuurlijke manieren van wonen en leven te delen met andere mensen in de vorm van workshops die toegankelijk zijn voor iedereen.”

“Ik kan er uiteraard veel meer over vertellen, ook over onze achtergrond in Spanje. Maar een rode draad is in elk geval dat wat we bouwen een gemeenschappelijk doelt dient. Het zijn altijd collectieve ruimtes of groepsruimtes waar bijvoorbeeld een gemeenschap bijeen kan komen. En het klopt dat de Zelfoogsttuin goed in het verlengde van deze gedachte past.”

Band

“Vorig jaar kwamen we halverwege het seizoen hier wonen en hebben we een mooie start kunnen maken met de Zelfoogsttuin en de eerste leden kunnen krijgen. Maar dit jaar zijn we er vanaf het begin bij. Dus eind april komt de eerst oogst op: spinazie, radijsjes, sla, noem maar op.”

“Het is gezond, onbespoten voedsel dat niet van de andere kant van de wereld komt. En omdat je het zelf oogst hebt je een hele andere band met dat eten. Dat klinkt misschien een beetje apart maar je gooit het niet zomaar weg als je weet wie dat geteeld heeft. Wij kennen onze leden, daar heb je een soort connectie mee. Ook is er minder verspilling omdat je niet meer mee hoeft te nemen dan je nodig hebt, je kunt langskomen wanneer je maar wilt.”

Het seizoen loopt tot eind december. “Dan zijn dus meer dan 32 weken. Wat er van het land komt gedurende die tijd is heel divers. Zo leer je weer eten wat de seizoenen te bieden hebben. Bij een abonnement van 250 euro, heb je voor iets minder dan 8 euro per week voor twee personen groente.” Voor wie zo’n abonnement iets te veel van het goede is en slechts af en toe iets wilt oogsten, is er ook de mogelijkheid van een 10-strippenkaart voor 100 euro.

“Als je lid bent, dan ben jij onze oogstgenoot. Dan krijg jij elke week je oogstbericht en daar staat dan bijvoorbeeld in: voor deze week is de oogst twee prei, twee handen vol aardappelen, je kan twee kroppen sla meenemen en een hand vol boontjes. Zo’n zeven verschillende groentes per week. In de tuin staan daar vlaggetjes bij.”

Rolstoelpad

“Mensen komen ook vaak met hun kinderen. Of opa’s en oma’s met kleinkinderen. Het is voor die kinderen altijd wel een bijzonder gebeuren. Dat is heel leuk om te zien. We willen ook nog een speeltuintje maken bij de tuin. Zodat het nog meer een uitje wordt.”

Het kan in de toekomst hopelijk ook een soort uitje worden voor bewoners van het naastgelegen verzorgingshuis Innersdijk. “Veel bewoners zien ons hier bezig en vinden het heel leuk om naar te kijken. Helaas kun je hier niet komen met de rolstoel. Zodoende zijn we op het idee gekomen om hier een rolstoelpad aan te leggen. En dan willen we ook langs het pad verhoogde bakken plaatsen, met bijvoorbeeld aardbeien of munt dat ze kunnen plukken. Vorige week heb ik hiervoor subsidieaanvragen ingediend bij drie fondsen.”

Open Tuindag

Voor wie meer wil weten over de Zelfoogsttuin en de mensen erachter is er zaterdag 14 april een Open Tuindag. Die begint om 12.00 uur. “Dan hebben we een rondleiding en vertellen wat over de manier waarop we oogsten. En we hebben koffie of thee en een taartje. Dan kunnen ze alle vragen stellen die ze hebben.”

“We geven dan ook meteen een rondleiding over het hele terrein. Even kijken in de yurt, bij de pizzaoven en de werkplaats waar we houten meubels maken. Zo maken we een wandeling en ben je ongeveer twee uur zoet. Dan hebben de meeste mensen even een wereld gezien die ze niet zo snel tegenkomen.”

Website: www.zelfoogsttuin-tenboer.nl

Tekst: Arjen J. Zijlstra