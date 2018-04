Vier kunstenaars bij Bart Art Box

Die is tot 6 mei op zaterdaag en zondag te zien. In de twee ruimtes van Bart Art Box is een waar doolhof gecreëerd. Het is een wondere wereld geworden. Het lijkt ook wel op een middeleeuwse ridderzaal.

Leslie Kamps, Kris Molema, Greg Que en Eric Setz hebben een maand lang samengewerkt om hun werk te plaatsen en aan de wanden te bevestigen. Kamps en Setz hebben grote, kleurige doeken met onderwerpen die verwijzen naar tijd en geschiedenis. Molema heeft twee heel ernstige, donkere werken, zwaar van verf en vele ander materialen. Van grote hoogte hangen doeken van Eric Setz als banieren tussen de kroonluchters in de Grote Zaal en op De Vide. Op de vloer heeft Greg Que een bouwwerk gemaakt van kartonnen verhuisdozen, deels intact en andere opengesneden. Het zijn geen vier afzonderlijke tentoonstellingen maar het is een geheel. Erg mooi om te komen zien.