Spectaculair ontwerp Werelderfgoed Centrum Waddenzee Lauwersoog

Met de bekendmaking van het indrukwekkende ontwerp van de Deense architect Dorte Mandrup, is nu ook het officiële startsein gegeven voor de verdere ontwikkeling van het Werelderfgoed Centrum Waddenzee in Lauwersoog.

De verwachting is dat het centrum in Lauwersoog in juni 2020 open gaat. De totale investeringskosten in het centrum zijn ruim €29 miljoen euro. De verwachting is dat het Werelderfgoed Centrum minimaal 150.000 bezoekers op jaarbasis zal trekken.

Er is momenteel geen centraal punt in Nederland vanuit waar de Waddenzee beleefd kan worden. Het plan voor het Werelderfgoed Centrum is in samenwerking met een twintigtal organisaties tot stand gekomen, waaronder diverse milieu- en natuurorganisaties zoals de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, de Natuurschool, maar ook diverse ondernemers.

Mandrup is na een uitgebreide selectie bestaande uit vele binnen- en buitenlandse toparchitecten, verkozen door een uitgebreide commissie. Mandrup heeft haar sporen internationaal ruimschoots verdiend en staat bekend om haar iconische architectuur en het inpassen van ontwerpen in bijzondere, complexe landschappen. Ze heeft veel ervaring met het bouwen van dit soort centra in onder meer Denemarken, Duitsland en Groenland.

Volgens Mandrup is de bijzondere positie aan de Waddenzee, een uitdaging geweest voor haar ontwerp. „Ik heb nog nergens een plek gezien waar het menselijk handelen zo hard wordt gescheiden door enerzijds de natuur, anderzijds een economische haven”.

Het nieuwe Werelderfgoed Centrum zal een internationaal voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid en het samenbrengen van educatie, onderzoek, ondernemerschap en beleving. Het wordt een Science & Experience Centre waarin het Wad in al haar facetten de hoofdrol speelt. Het gebouw zal onder andere onderdak bieden aan wisselende exposities over Werelderfgoed Waddenzee, de Nationale Parken Lauwersmeer en Schiermonnikoog en de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied. Daarnaast komt er een panoramadek met uitzicht over het Wad en dient het centrum als startpunt voor tal van excursies en expedities per fiets, boot of te voet in het gebied. Ook gaan kennisinstellingen onderzoek doen naar de biodiversiteit in het Waddengebied en wordt er samengewerkt met andere onderzoekscentra in Nederland, Duitsland en Denemarken. Het Zeehondencentrum Pieterburen krijgt tevens een plek in dit nieuwe centrum.

Als onderdelen van het WEC worden ook een Wadhal en een nieuw hotel gerealiseerd. In de Wadhal kunnen innovatieve ondernemers zich vestigen. Het hotel, met capaciteit voor 50 kamers, krijgt ook een restaurant en een café.

Initiatiefnemer van het nieuwe Werelderfgoed Centrum is de Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee, die zowel samenwerkt met een consortium van private ondernemers als met een stuurgroep van provincie Groningen, gemeente De Marne, Staatsbosbeheer, Zeehondencentrum Pieterburen en Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog.