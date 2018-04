Nieuw clubtenue TFC Winsum

Een groep van 30 leden had zich in de nieuwe outfit van kledingproducent Vermarc gestoken. Het Belgische sportmerk is onder andere bekend van het Pro Cycling Team Quickstep Floors, waar Niki Terpstra momenteel furore maakt. Vermarc heeft de afgelopen periode intensief samengewerkt met enkele clubleden om een mooi tenue te ontwerpen, waarop zowel het clublogo, als de Groninger vlag prominent aanwezig zijn.

De TFC Winsum is opgericht op 6 juli 1981 en bestaat inmiddels uit een groep van zo'n 80 fanatieke fietsers. De vereniging biedt voor elk type fietser wat wils. In het weekend als doordeweeks kan er in meerdere groepen op elk niveau getraind worden.

De fietscub houdt zaterdag 28 april voor de 32e keer de Winsumer Wierdentocht. 'Groningens Mooiste' leidt deelnemers over de vele wierden en door de pittoreske dorpjes, die Noord-Groningen rijk is. Daarbij is keuze uit 3 afstanden, namelijk 55, 100 of 150 kilometer.

Meer informatie is te vinden op: www.tfcwinsum.nl.