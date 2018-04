Make-over voor Dinkela schoenmode

De lente is nu echt begonnen. Ook bij Dinkela schoenmode aan de Grotestraat 11 in Bedum. Dat zien we natuurlijk terug in de voorjaarscollectie, maar nu vooral ook in de make-over die kortgeleden plaatsvond.

“ Het oogt lichter en ruimer.” zegt Jan Dinkela. “Het is weer helemaal van deze tijd met de nieuwe inrichting, verlichting, kleuren en vloer.”

Het familiebedrijf bestaat vier generaties, sinds 1921. Aandacht voor de klanten en betrokkenheid staan centraal in de aanpak van Dinkela schoenmode. “We weten wat onze klanten zoeken en kopen zelf in, maar ook het klantcontact vinden we heel belangrijk”.

Bij de restyling van de winkel werd ook veel rekening gehouden met het creëren van een prettige, open sfeer. “We willen dat onze klanten zich hier thuis voelen”.

Dinkela schoenmode is een gezinswinkel met modeschoenen en daarnaast ook het comfortsegment. “De combinatie van mode en comfort werkt voor ons goed. Pasvorm vinden we principieel belangrijk maar het moet wel altijd mooi zijn. We zitten in een dorp, dus passanten heb je minder. Mensen komen vooral gericht en willen dan graag goed advies. Daarvoor kunnen ze bij ons terecht want ik ben zelf podoloog”.

“We doen veel met social media. Dat is een handige manier om goed en snel te kunnen communiceren met je doelgroep. Tevens hebben we een uitgebreide website waar per seizoen de gehele collectie op staat zodat de klanten thuis al een voorproefje kunnen nemen op wat er bij ons in de winkel staat. Dat werkt prima! Maar een eigen webshop zien we niet zitten, we missen het eigenlijk ook niet. We doen altijd moeite voor de klant om een artikel te regelen als wij het niet meer op voorraad hebben.”

“We hoeven niet uit te breiden naar meerdere filialen, liever doen we één ding goed. Schoenen kopen is iets waar je van moet genieten en dat is wat wij over willen brengen. Als klanten blij worden van onze schoenen, zijn wij blij!”