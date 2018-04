Cabaretpoel met aanstormend talent in De Hoogte

Een cabaretpoel met aanstormende talent staat vrijdag 20 april om 20.30 uur op de planken in De Hoogte in Winsum.

Sat gebeurt onder de titel ‘Vier keer leuk!’. In de cabaretpoel spelen vier nieuwe aanstormende cabarettalenten elk een voorstelling van ongeveer 25 minuten.

Kitty Goemaat won het Leeuwarder Cabaret Festival 2014. Onder het motto ‘Lang leve de Positiviteit!’ zingt ze positieve liedjes die ze begeleidt op ukelele en gitaar. Met haar energie en spontaniteit legt ze gemakkelijk contact met de zaal. Kitty is op weg naar haar geluk. Maar ze kan wel wat hulp gebruiken bij het vinden van de juiste balans.

Chris Verlaan weet zich prima te vermaken in het leven. Computerspelletjes spelen, stripboeken lezen en statistische berekeningen uitvoeren… Maar met gitaar en twintig man publiek is hij op zijn vrolijkst. Met zijn puntige liedjes, rake observaties en relativerende zelfspot belicht Chris zijn eigen zwakheden en die van de rare wereld om hem heen. Chris won het Schager Cabaret Festival in 2015.

Tobi Kooiman is een wiskundestudent en hij probeert dingen logisch te benaderen. ‘Het cabaret is ontstaan tijdens een college wiskunde’, legt Kooiman uit. ‘Ik begreep iets niet, toen ben ik maar wat voor mijzelf gaan doen en wat dingen gaan opschrijven. Dat was toen ineens heel grappig.’ Hij won de juryprijs bij het Amsterdams Studenten Cabaret Festival 2015 en de Delft Talent Comedy Award 2016.

Tobias van Kaam maakt cabaret over onze huidige maatschappij. Daarbij zoekt hij zowel het optimisme als het pessimisme, terwijl hij hier en daar wat dinosaurusgrappen maakt.

Kaarten reserveren kan via info@skkw.nl, vanaf zaterdag 14 april bij Sporthuis Winsum in Winsum en ’s avonds aan de zaal (zolang de voorraad strekt).