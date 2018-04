Marathonlopers Bedum presteren prima in de warmte

Zij kregen temaken met eigenlijk te warme omstandigheden voor 42,2 kilometer hardlopen na het trainen in de (zeer) koude wintermaanden. Toch werd er uitstekend gepresteerd. In Rotterdam debuteerden Cor Klomp met een tijd van 4:18:53 en Annelies Kamminga op karakter in 5:39:45. Trainer Peter Pettinga wist zich te verbeteren met bijna twee minuten tot 3:09:03. Deze marathon werd ook voltooid door Peter Stokje in 4:03:26, Marieke Ludwig 4:22:34 en Thom Snijder 4:35:05. Erika Broekema moest helaas na 34 kilometer de strijd staken. Elmer Bos liep met Gerald van der Aa een duo-marathon: 4:19:40.

In Hannover verbeterde Ger Coster zich met ruim vier minuten tot 3:37:02. Erik van Dijken was sneller met 3:19:19. Eddie Frankruijter viel helaas uit door een kuitblessure. Drie atleten liepen in Berlijn de halve marathon (21,1 kilometer).Van hen was Harmen Stam de snelste met 1:27:34. Na hem kwamen Anton Zijlstra in 2:11:47 en vader Erik Stam in 2:14:06 over de meet.

Op zaterdag namen vijf atleten deel aan de schitterende RaitdaipRun in Sauwerd. Peter van der Hulst en Robert Jan Kooijmans liepen de 10 engelse mijlen (16,1 kilometer) in 1:23:14 en 1:33:51. De 10 kilometer werd voltooid door Marloes Bosma in 1:01:53 en Mara Kuipers met Henk Schuitema in 1:05:32. In de Ronde van Sudwest Fryslan in Sneek ging Sander de Vries (te snel) van start. Hij voltooide de 5 kilometer in exact 30 min.