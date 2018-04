Lezing over landschap tussen Hunze en Fivel

In januari 2015 heeft dr. Jan van den Broek voor de Historische Vereniging gemeente Bedum een aantal ‘Raadsels rond Bedum’ besproken. In de voordracht die hij op 18 aprilzal verzorgen kan hij meedelen dat enkele raadsels inmiddels zijn opgelost.

Hij zal laten zien hoe onze verre voorouders zijn omgegaan met de twee processen die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van het Groninger landschap: de bodemdaling als gevolg van de ontginningen en het dichtslibben van de Fivel en de Fivelbaai. De overeenkomsten tussen de gebeurtenissen aan de west- en oostzijde van het Woldland tussen Hunze en Fivel laten voorzichtige hypotheses toe met betrekking tot de chronologie van de processen.

Inzicht in de wordingsgeschiedenis van een landschap dat is ontstaan in een eeuwenlange dialoog tussen mens en natuur kan bijdragen tot een grotere waardering voor het unieke karakter ervan en maakt ons in elk geval bewust van de kwetsbaarheid van dit cultureel erfgoed. Dat is te meer nodig nu het Groninger landschap zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van de gaswinning en bedreigd wordt door onbezonnen ingrepen ter wille van economische belangen.

De voordracht zal plaatsvinden in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1 te Bedum op woensdag 18 april 2018. Aanvang 20.00 uur (aansluitend aan de jaarvergadering). Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen € 4,00.