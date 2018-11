Zacht en herfstachtig begin meteorologische winter

Tijdens de eerste dagen van de meteorologische winter, die komende zaterdag start, is geen vleugje winterweer te bespeuren. De nachten verlopen juist erg zacht met minima van 5-10 graden en overdag wordt het 9-13 graden. Normaal liggen de maxima begin december op 6 à 7 graden en is het ’s nachts 1-3 graden. Vooral aan zee waait het soms flink en er trekken van tijd tot tijd regengebieden over het land.

Het wisselvallige weer zet tijdens de laatste dagen van de meteorologische herfst al in. Vanaf vandaag weten neerslagzones vanaf de Atlantische Oceaan door te dringen tot boven ons land. Dit gaat soms gepaard met veel wind. Aan zee waait het komende tijd regelmatig hard, 7 Bft. Storm zit niet in de verwachting.

Doordat de wind uit de zuidwesthoek waait, stroomt zachte lucht uit over ons land. Vanaf donderdag komen de maxima uit op 9-13 graden. Het is daarmee zeer zacht voor de tijd van het jaar. Door de wind en regen voelt het vaak niet zo zacht aan als de thermometer aanwijst. Bewolking houdt ook met de komst van het zachtere weer de overhand. Slechts sporadisch zal de zon te zien zijn.

Pakjesavond ook zeer zacht?

Het is nog te vroeg om Sinterklaas en zijn Pieten al te voorzien van een gedetailleerde weersverwachting voor Pakjesavond. De kans is groot dat we ook dan te maken hebben met een vrij stevige zuidwestelijke wind. In dat geval zijn gladde daken niet aan de orde en is het tijdens Pakjesavond 8-10 graden. Of het droog is of zal regenen is nog niet duidelijk.

Na de verjaardag van Sinterklaas neemt de onzekerheid in de verwachting toe. De kans op normale tot bovennormale temperaturen is met 85% wel beduidend groter dan de kans op winterkou.

Bron: Weeronline