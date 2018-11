Vannacht koud met mist en vorst

Er zijn veel wolkenvelden en vanuit het zuiden steeds meer opklaringen. Op plaatsen waar het helder is gaat het vannacht licht vriezen. Morgen start grijs met later op veel plaatsen zon.

Vanavond zijn er in het zuiden brede opklaringen en geleidelijk breekt ook in het midden van het land de bewolking. In het noorden en noordoosten blijft het bewolkt. De (zuid)oostenwind wordt op de meeste plaatsen zwak. In opklaringsgebieden koelt het sneller af en aan het einde van de avond ligt de temperatuur op veel plaatsen rond of iets onder het vriespunt.

Vannacht klaart het ook in het noorden wat op, maar trekt nieuwe bewolking vanuit het zuidwesten het land in. Vooral in Zeeland is kans op een regenbuitje. Verder kan het in de nacht regionaal mistig worden. De minimumtemperatuur varieert van +2 graden in Zeeland tot lokaal -3 graden in het oosten.

Morgen start de dag grijs met regionaal mist en in het noorden en westen ook lage bewolking. In het zuidoosten wordt het in de ochtend al vrij snel zonnig. In het westen en noorden kan het tot in de middag duren voordat de zon doorbreekt en vooral in het Waddengebied en rond het IJsselmeer is het afwachten of het lukt.

Het wordt 3-4 graden in het noorden tot 8 in Limburg. Daarmee is het nog altijd vrij koud voor de tijd van het jaar. De normale middagtemperatuur eind november is 7-9 graden. De wind is zwak tot hooguit matig en waait uit het oosten tot zuidoosten.

Het weekend verloopt koud en bewolkt. Vooral zaterdag valt regelmatig regen. Na het weekend komt er meer ruimte voor de zon, laat Weeronline weten.