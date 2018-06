Kom fietsen en overwin groningen en drenthe

Dit jaar twee prachtige routes die je dwars door het rustgevende landschap van Groningen en Drenthe voeren op weg naar Haren in Duitsland.

De 105 km route brengt de wielrenners naar Odoorn en de uitdagende 165 km naar Haren Ems en terug naar de finish in de Kerkstraat van het Groningse Haren. In samenwerking met Stichting BEA kunnen handbikers meedoen aan een 40 km of 80 km handbike toertocht.

Starttijden toertochten

Een spectaculair gezicht is het vertrek van de grootste groep wielrenners om 08:30 uur. De start is in de Kerkstraat en ze slaan linksaf de Rijksstraatweg op richting Glimmen.

• 08:30 uur; start Haren-Haren 165km toertocht

• 09:00 uur; start Haren-Haren 105km toertocht

• 09:15 uur; start Lange-Haren 105km toertocht

• 11:30 uur; start Haren-Haren 40km / 80 km handbike toertocht

Cooling down met live muziek

Bezoekers en fietsers kunnen in de middag genieten van de cooling down op het Clockhuysplein. Een team van drie masseurs staan klaar om de stramme spieren weer los te maken. DJ Jonas van der Vlugt en de 5 mans sterke band UNCOOLandtheGANG zorgen voor Tour du Jour muziek tijdens de napraat met een hapje en drankje op het sfeervolle terras.

• Gratis fietsenstalling van Bikeprevent

• Massage door Medisch Centrum Zuid

• DJ Jonas van de Vlugt

• Live muziek door UNCOOLandtheGANG

• Hamburgers van Paul’s snacks en broodjes

Meer informatie / Inschrijven

Kijk op www.haren-haren.nl voor meer informatie en voor inschrijving van één van de toertochten of sponsortocht.