Fietsen langs Besloten venen, Westerdiep en Lappenvoort

Een Nationaal Park vertelt onderweg onder andere over de werkzaamheden in de Westerlanden en de Besloten Venen. Hier wordt de dijk langs de Drentsche Aa verwijderd. De beek krijgt zo weer ruimte. Aansluitend rijden we via de pingoruïne Okkenveen naar de Polder Lappenvoort. Hier is de loop van de Oude Aa enige jaren geleden hersteld . Via de Appèlbergen gaat de route terug naar restaurant Blankenhoeve. Hierkan de tocht worden afgesloten met een kopje koffie of thee (voor eigen rekening).

Eigen fiets meebrengen heeft de voorkeur. Bij restaurant Blankenhoeve zijn een beperkt aantal fietsen te huur. Hierover kunt u via telefoonnummer 06-5369590 informatie opvragen. Een verrekijker wordt aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze fietstocht.

Datum Zondag 24 juni 2018

Starttijd 13.30 uur

Startplaats Parkeerplaats Restaurant Blankenhoeve Beslotenveenseweg 2 in Noordlaren

Duur/afstand 2,5 uur / ca. 25 km

Kosten: Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursie wordt een bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.