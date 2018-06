De Biotape: Vikings in Tibet

Eind mei startte het crowdfunding initiatief ‘de Biotape’ in de Biotoop in Haren. Een van de hoogtepunten van De Biotape is zeker de Groningse indie band Vikings in Tibet.

Het project de Biotape wil met dit project een bijzondere en eenmalige samenwerking realiseren tussen de verschillende makers van de Biotoop, én tegelijkertijd een tastbaar document maken van de muzikale Biotoop. Er is een bedrag van € 6700,- nodig om de Biotape, een dubbel vinyl, te maken. Model Depose, Phole, Rum en Skunk, Drico, Kenshon, Jasper Staal, Jelger Staal, Marcel Davids, Tjibz, deToon, Jupiter Junes, Garnituur en Vikings in Tibet zijn te horen op de Biotape.

Over Vikings in Tibet

Vikings in Tibet wonnen de POPgroningen Talent Award waarna hun debuutalbum Alchemy Ave snel volgde. Ze speelden in binnen en buitenland en hielden hun albumpresentatie in legendarich Vera Groningen. In de catacomben van een verlaten universiteitscomplex in Groningen staat de zelfgebouwde studio en thuishaven van Vikings in Tibet. In lijn met Grizzly Bear, Real Estate en Balthazar, maken zij muziek die kan worden omschreven als ‘cinematic indie with a good solid groove’.

De band is opgericht door twee broers met Deense roots, die al snel een onbezorgde Engelsman tegen het lijf liepen en een drummer uit de noordelijke klei trokken. In de nasleep van de in hun thuisstad goed ontvangen EP "Petrichor", begonnen ze samen te werken met producer Matthijs Herder (The Black Atlantic, The Horse Company). Hieruit volgde de release van het album "Alchemy Ave." in 2017.

Het allereerste buitenlandse optreden van Vikings in Tibet speelde zich af in een pub in de bergen van Wales, tegenover de cottage waar aan nieuwe nummers werd geschaafd. Deze reis is vastgelegd in de nieuwste videoclip "Shire". Eenmaal weer thuis organiseerde de band een showcase tijdens ESNS 2018, in de prachtige synagoge in Groningen. Later dit jaar vertrekken de Vikings opnieuw - ditmaal in oostelijke richting - met shows in Duitsland en Rusland in het vooruitzicht.

Er zijn nog standaard exemplaren én nog gesigneerde exemplaren beschikbaar. Bij beide krijg je kaartjes voor de albumpresentatie die in januaria 2019 plaatsvindt als het doelbedrag wordt gehaald, met live optredens van diverse Biotape artiesten!

Het hele project is te volgen op www.voordekunst.nl.