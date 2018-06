Zonnedak Kluswijs voor 70% verkocht

Duurzaam Haren nodigt belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 26 juni 2018 om 19:30 in Kluswijs Haren, Felland Noord 9, 9753 TB Haren.

Iedereen in de omgeving van het zonnedak (met de postcodes 9751, 9752, 9755, 9756, 9722 en 9723, zie afbeelding) kan in dit project deelnemen in het kader van de zogenaamde postcoderoos regeling. Deze regeling is in het leven geroepen om mensen die willen investeren in duurzame energie, maar geen geschikt dak hebben, mee te laten doen in een project op een ander adres.

Dit gebeurt door certificaten te kopen in een project. Deelname aan het project kost € 50,- plus de aanschafkosten van de certificaten. Een certificaat kost eenmalig € 140,- plus jaarlijks een bijdrage voor rente en aflossing van de lening van € 11. Een certificaat geeft recht op korting van zo’n € 0,12 per kWh op de elektriciteitsrekening. De korting per certificaat in kWh komt overeen met de productie van één zonnepaneel van ongeveer 245 kWh/jaar. Dat levert een korting van circa € 30 per jaar op de elektriciteitsrekening. De terugverdientijd is 9 jaar bij afname van 5 panelen.

Voor meer informatie zie www.duurzaamharen.nl/projecten/zonnedak-kluswijs-haren.