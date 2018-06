Haren leeft!

Inwoners van Haren beginnen te morren over het WK Schatgraven. Voornaamste bezwaren: er is sprake van overlast en het duurt te lang.

Wat is er aan de hand?

Het WK Schatgraven is al maanden bezig en Team Haren is nog in de race. De regels van Schatgraven zijn simpel: de organisatie plaatst ergens een schat, de deelnemende teams zoeken uit waar en graven de schat op. Wie aan het eind de meeste schatten heeft is wereldkampioen.

In Haren concentreren de problemen zich rond de Onnerweg, het Stationsgebied en de Prof. Dr. J.C. Schoutelaan. Aan de Onnerweg zijn de feitelijke opgravingen beëindigd, maar mopperen de bewoners nog wel. ‘De weg is weken afgesloten geweest, en nu denkt iedereen dat ze er nog steeds niet langs kunnen. Ik wacht al tijden op de melkboer,’ aldus mevrouw G. Siepel.

Team Haren laat weten dat ze de overlast betreuren. Ze waren echter overtuigd van een Schat onder het asfalt van de Onnerweg. Dat ze die uiteindelijk niet gevonden hebben is ‘jammer’, maar ‘dat is Schatgraven.’

Aan de Schoutelaan graaft men nog met groot materieel. De weg, of wat daar nog van over is, is afgezet met grote hekwerken. Is daar inmiddels wél een Schat gevonden? ‘Daar doen we geen mededelingen over,’ zegt een anoniem Teamlid. Bewoner Sietse Bonnema: ‘Probeer maar eens te fietsen in die zandbak. En dat duurt nou al wéken. Ik heb niks tegen sport, maar dit is gewoon terreur!’

Bij het NS station is de overlast het grootst. Passant Herman Snitjer heeft er wel een mening over: ‘Je kunt er nauwelijks nog langs en een tijdje geleden reden er vier dagen gewoon geen treinen, omdat ze dachten dat er een Schat precies onder het spoor lag! Dat is toch krankzinnig?’

We leggen het voor aan de voorzitter van de Nederlandse Schatgravers Bond, mevrouw R. van Tongeren.

‘U moet niet vergeten dat er ook heel veel mensen plezier beleven aan dit WK,’ zegt ze verdedigend.

O ja? Wie heeft er eigenlijk ooit gehoord van het WK Schatgraven?

‘Ja, hè hè, dat komt door de mainstream media. Die negeren ons. Kijk, het WK Bomenkappen, waarin de stad Groningen het trouwens heel goed doet, en niet te vergeten het al heel lang lopende WK Gasboren, dat zijn veel grotere sporten met machtige bonden, die trekken alle aandacht naar zich toe en de kleintjes moeten zich publicitair maar zien te behelpen. Wij van de NSB vinden dat oneerlijk!’