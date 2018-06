Leden van Fotoclub Beeldspraak uit Haren verzorgen wekelijks de fotorubriek ‘Foto van de Week’ in het Harener Weekblad. Deze week staat de foto "Zwart-wit" van Elly Reuter uit Groningen centraal. Elly: „Overal kom je ze tegen: elektriciteitsmasten. Ze horen bij het landschap, maar maken het over het algemeen niet mooier. Toch hebben ze een zekere schoonheid.”

Fotoclub Beeldspraak komt een keer in de twee weken op dinsdag bijeen in Dorpshuis De Groenenberg in Glimmen en de leden zijn amateurfotografen uit de gemeente Haren en daarbuiten. Voor meer informatie over Fotoclub Beeldspraak zie www.fotoclubbeeldspraak.nl.