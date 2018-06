MKB-Noord organiseert unieke kennissessie over alternatieve financiering in Haren

MKB-Noord organiseert in samenwerking met verschillende financieringspartijen, waaronder online zakelijk kredietverstrekker en kennispartner Spotcap , op dinsdag 3 juli een unieke kennissessie over alternatieve financiering voor ondernemers. Ondernemers uit de regio Groningen kunnen deze middag aanschuiven bij De Paalkoepel in Haren om kennis te maken met zakelijke financieringsmogelijkheden voor hun bedrijf.

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben regelmatig behoefte aan aanvullend werkkapitaal op korte termijn. Denk bijvoorbeeld aan seizoensfinanciering voor horeca-ondernemers of groothandelaren die extra voorraad inkopen. Hierdoor is er ook meer behoefte onder ondernemers ontstaan aan flexibiliteit en snelheid in zakelijke financiering. Er zijn veel financiers bijgekomen om de kortetermijnbehoeftes van ondernemers tegemoet te komen.

Ondernemers hebben niet altijd zicht op de mogelijkheden van nieuwe financieringsoplossingen. Daarom informeren de drie financiers Spotcap, Qredits en Voldaan in samenwerking met MKB-Noord ondernemers over verschillende alternatieve financieringsvormen. Ondernemers krijgen hierbij de kans om vrijblijvend advies of informatie te vragen aan adviseurs, waarna afgesloten wordt met een netwerkborrel.

U kunt zich hier aanmelden voor de Kennissessie op dinsdag 3 juli

Datum: 3 juli 2018

Tijd: 15:30 - 18:00 uur (rond 17.10 uur wordt er afgesloten met een informele borrel)

Locatie: De Paalkoepel, 225 Meerweg, 9752 XD Haren

Sprekers: MKB Noord, Spotcap, Voldaan, Qredits

Ticketprijs: Gratis voor leden van MKB-Noord en relaties van Spotcap, Voldaan en Qredits - €40 voor niet-leden