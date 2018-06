Mooie Midzomernachtwandeling in Noordlaren

De eerste Midzomernachtwandeling vond plaats in 2015 en dit jaar was het alweer de vierde op rij. Om 20.00 uur verzamelden de 22 deelnemers zich in de hal van het Natuurvriendhuis om deze bijzondere avond te beleven.

Marcel vertelde aan de enthousiaste deelnemers over de betekenis van de zonnewende en hoe dit gebeuren al sinds de Prehistorie wordt beleefd door verschillende culturen, over hoe het Noordlaarderbos en het landschap van de Hondsrug is gevormd. Het Noordlaarderbos is gelegen in het Unesco Global Geopark De Hondsrug dat juist door de bijzondere ontstaansgeschiedenis tijdens de ijstijden benaming heeft gekregen. Marcel vertelde over de verhalen die door de tijd heen de ronde deden in dit gebied en stond stil bij bijzondere plaatsen zoals het Heilig Bergje en de Tankgracht.

Tegen zonsondergang werd op een mooie plek een Ierse legende verteld waarna onder het laatste licht van die avond het gezelschap terug liep naar het Natuurvriendenhuis. In het Natuurvriendenhuiswas er, met ondersteuning van de betrokken vrijwilligers, plaats voor een overnachting in één van de 48 bedden. Ook bood de rustiek gelegen camping plaats voor een overnachting.