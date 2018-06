Hortus Hermitage open voor publiek

’s Avonds alleen dwalen door de tuinen van de Hortus botanicus Haren. Overnachten in een bijzondere verblijfsruimte waarin oude materialen en meubels van de Hortus zijn getransformeerd tot design met een verhaal. Overdag de kans krijgen om achter de schermen van de Hortus te kijken, en een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de tuinen. Die unieke mogelijkheden biedt de Hortus botanicus Haren met de Hortus Hermitage, een gastenverblijf met een maatschappelijk karakter dat is ontwikkeld door het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, in samenwerking met Refunc.

Retraiteplek

De Hortus botanicus Haren is een van de grootste en oudste botanische tuinen van Nederland. In de Hortus, die ruim 20 hectare groot is, bevinden zich een groot aantal heel verschillende tuinen. Zo is er een wilde plantentuin en een in Europa unieke Chinese tuin met een authentiek Chinees theehuis. Een grote groep vrijwilligers onderhoudt de tuinen. In de Hortus volgen zij hun eigen tempo en draagt de natuurlijke omgeving bij aan hun welbevinden. Met het gastenverblijf de Hortus Hermitage biedt de Hortus Haren gasten de unieke mogelijkheid om, net als de vrijwilligers, de Hortus als groene, heilzame omgeving te ervaren. De Hortus Hermitage is een retraiteplek met een maatschappelijk karakter, want je leeft tijdelijk te midden van de werkgemeenschap en als je het wilt, kun je een handje meehelpen.

Interieur met een verhaal

De basis van de Hortus Hermitage wordt gevormd door een oude voedselsilo die ook in het Groninger landschap is terug te vinden. De silo doorboort een dijk in de voormalige ‘Groninger tuin’. Materialen en meubels, die ooit een functie hadden in de Hortus, zijn door Refunc getransformeerd tot een interieur met een verhaal. Van tuinbankjes is een multifunctioneel parkbankmeubel gemaakt dat uitmondt in een bed waarin je onder een dakraam naar de sterren kunt kijken. Want in de Hortus wordt het nog echt donker! Bureau is omgetoverd tot het aanrecht van de buitenkeuken. Zadenkasten doen dienst als lampen. Overdag leef je zoveel mogelijk buiten. ’s Avonds trek je je terug en is de hectiek van de maatschappij even heel ver weg.

Historisch precedent

Menselijke aanwezigheid als onderdeel van de tuinarchitectuur is in Engeland in de achttiende eeuw een tijd in de mode geweest. Men liet kluizenaars – hermits – in tuinen wonen. Zij stonden symbool voor beschouwing, melancholie en het romantische ideaal van de mens die zich terugtrekt uit de maatschappij om tot zichzelf te komen. De Hortus Hermitage is een eigentijdse vertaling van dit gedachtegoed.

Back to basics

De Hortus Hermitage is een echte back to basics accommodatie met een tweepersoonsbed, droogtoilet, een 12 volt zonnepaneel voor licht en opladen telefoons/notebooks, een buitenkeuken met een wasbak, 2 pits kookstel, een pannenset, servies en bestek voor 2 personen. De douche is te vinden in een gebouw elders op het terrein. Water haal je bij Grand Café De Plantage. Daar kun je overdag ook lunchen met een heerlijk broodje, de soep van de dag of genieten van een kopje koffie met gebak. Er is gratis wifi in het restaurant. Het Hortus Café is een andere horecagelegenheid op het terrein. En als je na sluitingstijd het exclusieve recht hebt om alleen door de tuinen te dwalen, zal je begrijpen dat back to basics een vorm van luxe is.

Het verblijf in de Hortus Hermitage kost 59 euro per nacht, met een minimum verblijf van 3 nachten. Het verhuurseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Boeken kan via de website: www.origineelovernachten.nl/origineel-overnachten-in-de-hortusbotanicus-van-haren.

Meer informatie over de Hortus Hermitage: www.hortusharen.nl/hortus-hermitage