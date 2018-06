Leerling Maartenscollege Haren eindigt op eerste plek in Nationale Chemieolympiade

Een dubbele felicitatie voor Sietse Dijt (18 jaar, vwo6) van het Maartenscollege in Haren. Hij is niet alleen cum laude geslaagd voor het atheneum, maar hij heeft afgelopen week ook de eerste plek bemachtigd in de Nationale Scheikundeolympiade (NSO). Hij streed met 19 andere scheikundetoppers uit Nederland om een plaats in de 'wereldfinale'. Samen met de drie andere prijswinnaars reist hij in juli af naar Praag, Tsjechië en Bratislava, Slowakije om ons land te vertegenwoordigen. Hier komen ploegen vanuit circa 80 landen bijeen om hun scheikundekennis en -vaardigheden te testen!

Ter voorbereiding op de scheikundeolympiade heeft Sietse diverse trainingen gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Daarnaast deed hij, onder begeleiding van Maarten van Koeverden, Technisch Onderwijsassistent van het Maartenscollege, diverse practica waarbij hij uitstekende resultaten behaalde. Deze extra inzet werd ruim beloond.

Vorig jaar ontving Sietse een bronzen medaille bij de finale in Thailand. Dit jaar reist hij af naar Tsjechië en Slowakije voor de Internationale Chemieolympiade. Hier krijgt hij samen met de andere drie winnaars de kans om zich internationaal te meten met leeftijdsgenoten. Voor het eerst in de geschiedenis wordt de finale in twee landen gehouden. Vijftig jaar geleden is de IChO namelijk gestart in Tsjechoslowakije, dat toen nog één land was.

Voordat Sietse afreist voor de finaleronde, volgen nog een huldiging in Den Haag van de staatssecretaris en enkele trainingsdagen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Alle medewerkers van het Maartenscollege wensen Sietse heel veel succes toe!