Koken & Kletsen op De Mikkelhorst

Elke laatste woensdag van de maand verzorgt Yvonne Swiers in Zorgboerderij de Mikkelhorst in samenwerking met Vluchtelingenwerk Torion de avond Koken & Kletsen. Een geheel verzorgd diner met een internationaal gezicht. De eerstvolgende Koken & Kletsen vindt plaats op woensdag 27 juni.

Sinds 2013 coördineert en organiseert Yvonne Swiers maandelijks Koken en Kletsen. Yvonne: "Sinds tweeënhalf jaar is Koken & Kletsen niet meer een onderdeel van Torion, maar het volledig particulier geworden. We krijgen geen subsidie, dus ben ik afhankelijk van de inkomsten die we op zo’n dag mogen ontvangen. Hier worden de inkopen mee gedaan en alle andere kosten mee gedekt. Ik ben dan ook erg blij met de steun van zorgboerderij de Mikkelhorst, die haar prachtige locatie en faciliteiten beschikbaar stelt, met Jumbo, die mij drie keer per jaar wijn doneert en natuurlijk met Torion, waar ik gebruik mag maken van kantoorruimte en administratieve faciliteiten."

Koken & Kletsen is een mooi en succesvol integratie-evenement om onder andere nieuwkomers in Haren kennis te laten maken met andere inwoners.

De koks verzorgen ook deze keer weer een lekker driegangendiner uit verschillende windstreken. U kunt op woensdag 27 juni van 18:00 tot 20:30 uur mee-eten voor €10,- pp (exclusief drankjes).

Opgeven kan via kokenenkletsen@torion.nl