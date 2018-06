Eerste vlucht naar Nice vertrokken vanaf Groningen Airport Eelde

Bowy Odink, Commercieel Manager Groningen Airport Eelde: “Deze bestemming is positief ontvangen door Noord-Nederland. Met een huurauto kan de passagier gemakkelijk reizen naar de Franse Riviera of Noord-Italië. Het is een mooie toevoeging aan ons bestemmingenaanbod.” Tickets naar Nice kunnen worden geboekt via de website flynordica.nl. Een retourticket Nice is verkrijgbaar vanaf 140 euro.

Vakantie, citytrip of zakenreis

Ook is het mogelijk om elke dag via de hub München naar Nice te vliegen. Een rechtstreekse vlucht en een vlucht met een tussenstop zijn te combineren zodat je ook voor een korte citytrip of zakenreis makkelijk vanaf Groningen Airport Eelde naar Nice kan reizen